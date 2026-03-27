46 minutes ago
2 hours ago
3 hours ago
4 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
9 hours ago
19 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
Friday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab में आज : केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 27 Mar, 2026 05:03 PM
गगनदीप रंधावा के परिवार से मिले सुखबीर बादल, लाल जीत भुल्लर को मिल रही VIP सुविधाओं पर उठाए सवाल
1. तरुण चुघ का बड़ा बयान: देश में पेट्रोल और जरूरी सामान की कोई कमी नहीं
भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुघ ने मीडिया से बात करते हुए पेट्रोल और दूसरी जरूरी...
2. Dera Beas प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने हरियाणा CM नायब सैनी से की मुलाकात
राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री ...
3. तरुण चुघ ने गगन रंधावा के परिवार से की मुलाकात, न्याय के लिए CBI जांच की मांग
BJP के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ आज अमृतसर में वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट...
4. ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आम आदमी पार्टी को घेरा, कहा- “सरकारों ने वादे किए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई”
अकाली दल पुनर सुरजीत के प्रधान ज्ञानी हरप्रीत सिंह आज अपने समर्थकों के साथ डिप्टी...
Punjab में आज : AAP को एक और झटका तो वहीं जानें मौसम का हाल, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान–सुखजिंदर रंधावा में वार-पलटवार तो वहीं स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी,...
Punjab में आज : अमित शाह ने 2027 की विधानसभा चुनावों का बजाया बिगुल तो वहीं सुखबीर बादल ने...,...
5. गगनदीप रंधावा के परिवार से मिले सुखबीर बादल, लाल जीत भुल्लर को मिल रही VIP सुविधाओं पर उठाए सवाल
आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मृतक DM गगनदीप सिंह रंधावा ...
6. अमृतपाल सिंह की पैरोल को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को एक बार फिर बड़ा...
7. Students के लिए खुशखबरी, 5वीं कक्षा के रिजल्ट की तारीख घोषित
विद्यार्थियों के रिजल्ट को लेकर खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब में सत्र 2025-26 के तहत...
8. वैश्विक संकट के बीच केंद्र सरकार का राहत पैकेज, अश्वनी शर्मा ने PM मोदी का किया धन्यवाद
दुनियाभर में बने युद्ध जैसे हालातों के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद...
9. पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर केंद्र ने दी बड़ी राहत, सुनील जाखड़ ने किया मोदी सरकार को धन्यवाद
भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ...
10. पंजाब के मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी, विभाग ने 5 दिनों के लिए दी अहम जानकारी
पंजाब के मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। इस दौरान आज राज्य में खूब बारिश हुई और मौसम...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab में आज : महिला से पुलिस की बदसलूकी का वीडियो वायरल तो वहीं लगातार 3 छुट्टियां, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : लालजीत भुल्लर गिरफ्तार तो वहीं इस दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज , पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बुरे फंसे आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत भुल्लर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : आरोप-प्रत्यारोप पर गरमाई सियासत तो वहीं इतने दिनों के रिमांड पर हरमीत सिंह...
Punjab में आज : महिला के बाल पकड़ घसीटने वाले ASI पर एक्शन, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : DM रंधावा की मौ'त पर सियासी संग्राम तो वहीं जिंदा जला Helper, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : श्री दरबार साहिब से जुड़ी एक और AI वीडियो ने मचाई हलचल तो वहीं गैस सिलेंडर बुक करना...
Punjab में आज : पंजाब केसरी के होटल पर कार्रवाई पर दिनभर गरमाई सियासत तो वहीं अगले 3 दिन Alert...
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
USD $
27/03/2026 17:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए आनंददायक रह सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। भविष्य को लेकर नई योजनाओं पर विचार कर सकते...
वृष राशि वालों आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद हो सकता है,
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। पहले से बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं। जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ों की सलाह लेना...
कर्क राशि वालों आज का दिन सामान्य रह सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी बड़ी कंपनी से अवसर मिल सकता है। संतान के भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रह सकता है। परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा। दोस्तों की मदद से लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। युवाओं को करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
तुला राशि वालों आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। व्यवसाय में भाई या करीबी का सहयोग मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आने के योग हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। छात्र जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम पाएंगे। शिक्षकों के लिए भी दिन अनुकूल है।
धनु राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रह सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है। यदि नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो समय अनुकूल है
मकर राशि आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। किसी भी विवाद या दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन सामान्य रह सकता है। व्यापार में साझेदारी करने से पहले अच्छे से सोच-विचार करें। संपत्ति में निवेश के लिए समय अनुकूल है।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। छात्रों के लिए पढ़ाई का समय अच्छा है। प्रेमी के साथ बाहर जाने का अवसर मिल सकता है।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes