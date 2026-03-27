पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर केंद्र ने दी बड़ी राहत, सुनील जाखड़ ने किया मोदी सरकार को धन्यवाद

Edited By Urmila,Updated: 27 Mar, 2026 12:45 PM
भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।
चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से इंटरनेशनल लेवल पर तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जाखड़ ने कहा कि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल पर यह 10 रुपये से घटाकर जीरो कर दी गई है।
सुनील जाखड़ ने विश्व स्तरीय स्थितियों का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जो सिर्फ एक महीने में $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जहां साउथ-ईस्ट एशियाई देशों में तेल की कीमतें 30 से 50 परसेंट, नॉर्थ अमेरिका में 30 परसेंट और यूरोप में 20 परसेंट तक बढ़ी हैं, वहीं भारत ने इन हालात में भी मिसाल कायम की है।
उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने खुद फाइनेंशियल बोझ उठाने का फैसला किया है ताकि देश के नागरिकों पर इसका असर न पड़े। जाखड़ के मुताबिक, इस फैसले से न सिर्फ तेल कंपनियों पर दबाव कम होगा, बल्कि यह भी पक्का होगा कि आम आदमी पर कोई अधिक फाइनेंशियल बोझ न पड़े। उन्होंने भारत सरकार की दूर की सोच की तारीफ करते हुए इस फैसले को लोगों के हक में बताया।
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