पंजाब के मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी, विभाग ने 5 दिनों के लिए दी अहम जानकारी

Edited By Urmila,Updated: 27 Mar, 2026 10:58 AM
पंजाब के मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। इस दौरान आज राज्य में खूब बारिश हुई और मौसम फिर ठंडा हो गया।
जालंधर : पंजाब के मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। इस दौरान आज राज्य में खूब बारिश हुई और मौसम फिर ठंडा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है और तापमान में गिरावट आ सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक, मौसम विभाग ने आज से 31 मार्च तक 5 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, 40 से 50 km की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बिजली गिरने की भी संभावना है। आज तरनतारन, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मानसा, बठिंडा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
तापमान का जानें हाल
मौसम के मुताबिक, पटियाला शहर सबसे गर्म रहा है जहां ज्यादा से ज्यादा तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह चंडीगढ़ में 32.4 डिग्री, अमृतसर में 28.5 डिग्री, लुधियाना में 33.6 डिग्री, गुरदासपुर में 30 डिग्री, नवांशहर में 29.8 डिग्री, बठिंडा में 32.3 डिग्री, फाजिल्का में 28.9 डिग्री, फिरोजपुर में 30.3 डिग्री, होशियारपुर में 29.5 डिग्री, मोहाली में 32.1 डिग्री, पठानकोट में 31.2 डिग्री, रूपनगर में 32.6 डिग्री और फरीदकोट में 33.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पंजाब में मौसम में बदलाव की जानकारी मिलते ही किसान चिंतित हो गए हैं, जिनकी गेहूं की फसल पकने के आखिरी स्टेज में पहुंच गई है। ऐसे में बारिश से किसानों की मेहनत बर्बाद हो सकती है।
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