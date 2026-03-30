Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : कांग्रेसी नेता के बेटे की आ'त्मह'त्या से हड़कंप तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : कांग्रेसी नेता के बेटे की आ'त्मह'त्या से हड़कंप तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 30 Mar, 2026 04:58 PM

breaking news punjab top 10 top 10

Golden Temple से मिलने वाले सिरोपो पर दिखने लगा इरान-इजराइल युद्ध का असर, पढ़ें....

1. DM गगन रंधावा केस: पुलिस कार्रवाई पर सुनील जाखड़ ने उठाए गंभीर सवाल
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुनील जाखड़ ने आज दिवंगत DM गगनदीप के अंतिम अरदास में ...

2. पंजाब में मंगलवार को सरकारी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद
पंजाब में मंगलवार को सरकारी छुट्टी रहने वाली है। इसके चलते पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज और...

3. Punjab: आधी रात धमाके की आवाज से दहला पुलिस स्टेशन, CCTV खंगाल रही पुलिस
अमृतसर में पुलिस थाने में धमाके की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। राजासांसी हलके ...

4. Golden Temple से मिलने वाले सिरोपो पर दिखने लगा इरान-इजराइल युद्ध का असर, पढ़ें....
इरान-इजराइल युद्ध का असर अब गुरु घर पर भी देखने को मिल रहा है। सचखंड श्री दरबार ...

और ये भी पढ़े

5. 8 मिनट 45 सेकंड का आखिरी वीडियो: कांग्रेसी नेता के इकलौते बेटे ने खुद को गोली मार दी
बठिंडा में सोमवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां कांग्रेस से जुड़े दिवंगत नेता ...

6. फिर विवादों में घिरे Honey Singh, मुंबई कॉन्सर्ट का Video Viral
पंजाबी रैपर और गायक Yo Yo Honey Singh एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं ...

7. अटारी के पास दिन दिहाड़े युवक की गोली मारकर ह/त्या, इलाके में दहशत
जिले में दिन दिहाड़े गोलियां चलने की वारदात सामने आई है। अटारी क्षेत्र के गांव राजाताल...

8. स्कूल में गैर हाजिर रहने वाले छात्रों पर कसेगा शिकंजा, जारी हो गए नए आदेश
सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की गैर-हाजिरी को कम करने और उनकी दैनिक हाजिरी की ...

9. अमृतसर में डिलीवरी बॉय की बेरहमी से हत्या, बेसमेंट से मिला शव
अमृतसर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार यहां के ...

10. गैस से सस्ता या महंगा? हर घंटे कितनी बिजली खींचता है इंडेक्शन चूल्हा, जानकर रह जाएंगे हैरान
कुकिंग गैस की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की अनिश्चितता के बीच इंडक्शन चूल्हा...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!