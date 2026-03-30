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Golden Temple से मिलने वाले सिरोपो पर दिखने लगा इरान-इजराइल युद्ध का असर, पढ़ें....

Edited By Kamini,Updated: 30 Mar, 2026 02:34 PM

impact of the iran israel war on the golden temple

इरान-इजराइल युद्ध का असर अब गुरु घर पर भी देखने को मिल रहा है।

अमृतसर (रमन): इरान-इजराइल युद्ध का असर अब गुरु घर पर भी देखने को मिल रहा है। सचखंड श्री दरबार साहिब में हर दिन लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। देश-विदेश के हालात से जहा अक्सर बिजनेस पर असर पड़ता है, वहीं इरान में चल रहे युद्ध का सीधा असर अब गुरु घरों में दिए जाने वाले सिरोपो की सप्लाई पर देखा जा रहा है। श्री दरबार साहिब के मैनेजर भगवंत सिंह धगेड़ा ने इस बारे में जरूरी जानकारी शेयर की है।

मैनेजर धगेड़ा ने बताया कि श्री दरबार साहिब में हर दिन बड़ी संख्या में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाते हैं, जिसके बाद संगत को गुरु के आशीर्वाद के तौर पर सिरोपा भेंट किया जाता है। यहां से न सिर्फ श्री दरबार साहिब बल्कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तहत आने वाले दूसरे गुरुद्वारों में भी सिरोपे सप्लाई किए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि साल के आखिरी दिनों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक फर्म को 1 लाख मीटर कपड़े का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन फर्म ने अब तक सिर्फ़ 19,000 मीटर कपड़ा ही दिया है। फर्म के मुताबिक, सिरोपा तैयार करने के प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला खास 'केमिकल' इरान से आता है, जो अभी जंग की वजह से बंद है। इस वजह से फर्म ने पूरा ऑर्डर समय पर डिलीवर करने में अपनी असमर्थता जताई है।

मैनेजर ने साफ किया कि हालांकि लंगर और संगत की आमद पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन सिरोपों की कमी एक चुनौती बन गई है। फिर भी मैनेजमेंट मौजूदा स्टॉक के जरिए संगत को आशीर्वाद के तौर पर सिरोपा देने की परंपरा को जारी रखने की कोशिश कर रहा है। आखिर में उन्होंने पूरी संगत का शुक्रिया अदा किया और 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह' के साथ अपनी बात खत्म की।

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