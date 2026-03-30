कांग्रेसी नेता के बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, गोली मार किया Suicide

Edited By Vatika,Updated: 30 Mar, 2026 12:37 PM
बठिंडा के हल्का मौड़ मंडी से बड़ी खबर सामने आई है।
बठिंडा: बठिंडा के हल्का मौड़ मंडी से बड़ी खबर सामने आई है। यहां स्वः कांग्रेसी नेता सुखराज सिंह नत्त के बेटे दविंदर नत्त द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। एडवोकेट दविंदर नत्त ने चंडीगढ़ में रहने वाले एक बिल्डर पर 4 करोड़ रुपये की ठगी के गंभीर आरोप लगाए हैं।
बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाकर उसमें बड़े खुलासे किए। वीडियो में उन्होंने कहा कि सीनियर लीडरशिप के दबाव के बावजूद भी बिल्डर ने उन्हें चार करोड़ रुपये वापस नहीं किए। गौरतलब है कि स्वर्गीय सुखराज सिंह नत्त चार बार विधायक का चुनाव लड़ चुके थे। दविंदर नत्त ने बिल्डर और उसके दो बेटों पर भी ठगी के बड़े आरोप लगाए हैं।