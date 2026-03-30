Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • फिर विवादों में घिरे Honey Singh, मुंबई कॉन्सर्ट का Video Viral

फिर विवादों में घिरे Honey Singh, मुंबई कॉन्सर्ट का Video Viral

Edited By Kamini,Updated: 30 Mar, 2026 01:30 PM

honey singh in controversies

पंजाबी रैपर और गायक Yo Yo Honey Singh एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं।

पंजाब डेस्क : पंजाबी रैपर और गायक Yo Yo Honey Singh एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में मुंबई में हुए एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद वे नए विवाद में घिर गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, गत 28 मार्च को हनी सिंह का मुंबई में के MMRDA ग्राउंड में एक कॉन्सर्ट था। रात के समय हो रहे इस कॉन्सर्ट में हनी सिंह ने नीली रंग की रॉल्स रॉयस घोस्ट से एंट्री ली। इस दौरान उनके कार से उतरते ही एक महिला द्वारा ड्रिंक का गिलास पकड़वाना चर्च का विषय बन गया। 

PunjabKesari

क्या है मामला?

हनी सिंह के विवादों में घिरने की वजह एंट्री नहीं बल्कि ड्रिंक हैं। दरअसल, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही हनी सिंह अपनी लग्जरी कार में स्टेज पर एंट्री करते हैं, उसी दौरान उन्हें एक ‘पैग’ दिया जाता है। इसके बाद वह हाथ में गिलास लेकर स्टेज पर फैंस के सामने नजर आते हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां उनके फैंस इसे स्टाइलिश एंट्री बता रहे हैं, वहीं कई लोग इसे गलत मानते हुए कह रहे हैं कि स्टेज पर खुलेआम शराब को बढ़ावा देना युवाओं पर नकारात्मक असर डाल सकता है।

और ये भी पढ़े

    PunjabKesari

    गौरतलब है कि हनी सिंह पहले भी अपने गानों और निजी जिंदगी को लेकर कई बार विवादों में रह चुके हैं। उनके गानों में अश्लील डांस और शब्दों को लेकर वह अकसर विवादों में रहते हैं। अब इस नए वीडियो ने एक बार फिर बहस को हवा दे दी है।

    अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

    Related Story

      Trending Topics

      Latest Videos

      img title
      img title

      Be on the top of everything happening around the world.

      Try Premium Service.

      Subscribe Now!