Punjab में आज : कांग्रेस के सीनियर नेता का निधन तो वहीं फिर बदलेगा मौसम, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 28 Mar, 2026 04:59 PM
पंजाब में एक और जिले में बंद हुआ पेट्रोल पंप, लग गए नोटिस.... लोग परेशान
1. पंजाब में फिर होगी बारिश और गिरेगा तापमान, 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी
पंजाब में आज फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज ...
2. दहशत में DM गगनदीप रंधावा का परिवार, घर की काटी बिजली, दिखे संदिग्ध
अमृतसर में डीएम गगनदीप सिंह रंधावा के परिवार से जुड़ा एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा...
3. पंजाब सरकार के खिलाफ बिजली कर्मियों का महाप्रदर्शन, मंत्री आवास का किया घेराव
पंजाब सरकार की नीतियों के विरोध में राज्य के बिजली कर्मचारियों ने आज लुधियाना में जोरदार...
4. Breaking: पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता का निधन
पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता, पूर्व मंत्री लाल सिंह (82) का आज निधन हो गया। उन्होंने मोहाली ...
5. पंजाब में एक और जिले में बंद हुआ पेट्रोल पंप, लग गए नोटिस.... लोग परेशान
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब पंजाब में भी देखने को मिल...
6. रे/प के आरोपों में घिरे रिटायर्ड SP की बढ़ी मुश्किलें, महिला से अश्लील बातों का ऑडियो आया सामने!
रेप के आरोपों में फंसे पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड एसपी की कथित कॉल रिकॉर्डिंग सामने ...
7. जालंधर नगर निगम चर्चा में, शौकीनों वाली गाड़ी थार खरीदने की प्लानिंग... और भी बहुत कुछ
नगर निगम जालंधर का आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का बजट शहर में एक बार फिर प्राथमिकताओं ...
8. District कोर्ट परिसर में पिस्तौल लेकर पहुंची महिला! सुरक्षाकर्मियों में मचा हड़कंप
शनिवार को जिला कोर्ट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब सुरक्षा जांच के दौरान एक महिला...
9. पंजाब के गांव में सरेआम बिक रहा नशा, महिलाओं ने... वायरल हो रहा Video
पंजाब के कई युवा नशे की चपेट में आए हुए हैं। वहीं फाजिल्का से एक मामला सामने आया जहां ...
10. नवरात्रि में टूटा हर रिकॉर्ड: माता चिंतपूर्णी सहित 3 मंदिरों में भक्तों का सैलाब, चढ़ा करोड़ों का चढ़ावा
देवभूमि के दुनिया भर में मशहूर शक्ति पीठों पर नवरात्रि के दिनों में आस्था, भक्ति और अटूट विश्वास...
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