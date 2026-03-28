पंजाब के गांव में सरेआम बिक रहा नशा, महिलाओं ने... वायरल हो रहा Video

पंजाब के कई युवा नशे की चपेट में आए हुए हैं।

पंजाब डेस्क : पंजाब के कई युवा नशे की चपेट में आए हुए हैं। वहीं फाजिल्का से एक मामला सामने आया जहां महिलाओं ने विधायक को रास्ते में रोक लिया। महिलाओं ने शिकायत करते हुए कहा कि उनके गांव में सरेआम नशा बेचा जा रहा है और युवक नशे के आदि हो रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की अपील की।

एक महिला ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उसका बेटा नशे करता है। इसके बाद विधायक ने कहा कि नशे के दलदल में फंसे युवाओं का इलाज करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी दिलाने में भी मदद की जाएगी। इस दौरान अपील की गई कि जिस परिवार के सदस्य नशे का शिकार हैं वह इस संबंध में जानकारी दें ताकि उनकी मदद की जा सके।

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