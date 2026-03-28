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नवरात्रि में टूटा हर रिकॉर्ड: माता चिंतपूर्णी सहित 3 मंदिरों में भक्तों का सैलाब, चढ़ा करोड़ों का चढ़ावा

Edited By Kamini,Updated: 28 Mar, 2026 02:23 PM

a deluge of devotees at the shakti peethas

देवभूमि के दुनिया भर में मशहूर शक्ति पीठों पर नवरात्रि के दिनों में आस्था, भक्ति और अटूट विश्वास का अनोखा संगम देखने को मिला।

पंजाब डेस्क: देवभूमि के दुनिया भर में मशहूर शक्ति पीठों पर नवरात्रि के दिनों में आस्था, भक्ति और अटूट विश्वास का अनोखा संगम देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के दुनिया भर में मशहूर शक्ति पीठों श्री नैना देवी, माता चिंतपूर्णी और श्री बज्रेश्वरी देवी पर नवरात्रि उत्सव के दौरान आस्था, भक्ति और अटूट विश्वास का अनोखा संगम देखने को मिला। इन तीनों बड़े मंदिरों के ताजा आंकड़ों ने इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नवरात्रि के दौरान कुल 6.5 लाख से ज़्यादा भक्तों ने देवी माता के दरबार में दर्शन किए और उनके चरणों में 2,48,23,482 रुपये (2.48 करोड़) की नकद राशि चढ़ाई।

मंदिर ट्रस्टों की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से यह साफ़ हो गया है कि इस बार न सिर्फ भक्तों की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि पिछले सालों के मुकाबले चढ़ावे में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक सिर्फ इन 3 बड़े मंदिरों के ही ऑफिशियल आंकड़े जारी किए गए हैं, जबकि दुनिया भर में मशहूर शक्ति पीठ ज्वालाजी और माता चामुंडा देवी समेत राज्य के दूसरे बड़े मंदिरों में चढ़ावे की संख्या अभी भी बढ़ रही है।

श्री नैना देवी मंदिर: चढ़ावे में 20% की बढ़ोतरी

इस साल बिलासपुर के दुनिया भर में मशहूर शक्ति पीठ श्री नैना देवी मंदिर में भक्ति का खास उत्साह देखा गया। मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट्स ऑफिसर मनीष सरीन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, अष्टमी तिथि तक करीब 5 लाख भक्तों ने देवी के दरबार में दर्शन किए। भक्तों की भारी भीड़ का असर मंदिर की इनकम पर भी पड़ा, जिससे कुल 1,25,35,848 रुपये (1.25 करोड़) कैश चढ़ावा आया। पिछले साल के मुकाबले इस बार दान की रकम में 20 परसेंट की अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। माता चिंतपूर्णी मंदिर में विदेशी करेंसी की बारिश

माता चिंतपूर्णी मंदिर

ऊना जिले के माता चिंतपूर्णी मंदिर में 19 से 26 मार्च के बीच देवी के चरणों में 80,58,027 रुपये का दान चढ़ाया गया। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के मुताबिक, मेले के आखिरी दिन यानी 9वें दिन आए दान को अभी इस आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है और ऑफिशियल गिनती शनिवार को की जाएगी। खास बात यह रही कि भारतीय करेंसी के साथ-साथ विदेशी भक्तों ने भी यहां अपनी अटूट श्रद्धा दिखाई। दान पेटी में यूरो और मलेशियन रिंगित जैसी करेंसी भी मिलीं, जिसमें इंग्लैंड से 650 पाउंड, कनाडा से 840 डॉलर, US से 279 डॉलर, ऑस्ट्रेलिया से 130 डॉलर और यूनाइटेड अरब अमीरात से 100 दिरहम शामिल हैं।

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श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर में 97 हजार भक्तों ने किए दर्शन

नवरात्रि के दौरान कांगड़ा के माता श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर में भी भक्ति का माहौल देखने को मिला। यहां माता रानी मंदिर में कुल 97,000 भक्तों ने दर्शन किए और अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया। मंदिर प्रशासन के अनुसार, चैत्र नवरात्रि के दौरान कुल ₹4,229,607 नकद चढ़ावा मिला। इसके अलावा भक्तों ने मां को सोना और चांदी भी चढ़ाया है, जिसका रिकॉर्ड मंदिर के रजिस्टर में दर्ज है।

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