1 hour ago
2 hours ago
3 hours ago
4 hours ago
5 hours ago
7 hours ago
8 hours ago
9 hours ago
10 hours ago
20 hours ago
21 hours ago
22 hours ago
1 day ago
Tuesday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab में आज : महिला के बाल पकड़ घसीटने वाले ASI पर एक्शन, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 24 Mar, 2026 05:02 PM
. मजीठिया का 'AAP' पर तीखा हमला! केजरीवाल और भगवंत मान जी रहे हैं 'महाराजाओं' जैसी जिंदगी
1. आखिर क्यों चुप भगवंत मान? खैहरा ने बेनकाब की आप सरकार की ‘Zero Tolerance’ नीति
सीनियर कांग्रेस नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर...
2. पंजाब कैबिनेट में फेरबदल, लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद लिया गया फैसला
पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद अब कैबिनेट...
3. AAP काउंसलर के नाम की Stamp को लेकर सुविधा केंद्र में हंगामा
शहर में आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 4 के काउंसलर जगीर सिंह ने सुविधा सेंटर में खूब हंगामा...
4. मजीठिया का 'AAP' पर तीखा हमला! केजरीवाल और भगवंत मान जी रहे हैं 'महाराजाओं' जैसी जिंदगी
शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी की ...
Punjab में आज : AAP को एक और झटका तो वहीं जानें मौसम का हाल, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : महिला से पुलिस की बदसलूकी का वीडियो वायरल तो वहीं लगातार 3 छुट्टियां, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान–सुखजिंदर रंधावा में वार-पलटवार तो वहीं स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी,...
5. जालंधर में बाल पकड़कर घसीटने का मामला, महिला आयोग ने ASI पर की बड़ी कार्रवाई
जालंधर के भार्गो कैंप में घरेलू झगड़े में महिला को बाल पकड़कर घसीटने के आरोप में...
6. पंजाब में अब FIR की ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड करना हुआ महंगा, अब देनी होगी Fees
पंजाब के लोगों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जानकारी के अनसार पंजाब में अब ...
7. DM रंधावा सुसाइड केस: मनोरंजन कालिया का AAP सरकार पर बड़ा हमला, खोल दिए राज!
मनोरंजन कालिया ने डी.एम. रंधावा सुसाइड मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर...
8. पंजाब में बदलेगा मौसम: 26 से आंधी-बारिश का Alert, 29 को फिर बिगड़ेगा हाल
पंजाब-चंडीगढ़ में मौसम लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 मार्च ...
9. DC–SDM विवाद पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जारी किए सख्त निर्देश
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मोगा और बाघापुराना डी.सी. और एस.डी.एम. विवाद ...
10. हिमाचल Entry Tax के विरोध में पंजाब में चक्का जाम, 10 किमी लंबा ट्रैफिक जाम
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल से लागू किए जा रहे स्टेट एंट्री टैक्स में भारी वृद्धि के...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab में आज : अमित शाह ने 2027 की विधानसभा चुनावों का बजाया बिगुल तो वहीं सुखबीर बादल ने...,...
Punjab में आज : राजनीति में बड़ा उलटफेर तो वहीं रेलवे ट्रैक को उड़ाने की धमकी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : मशहूर गायक से जुड़ी चौंकाने वाली खबर तो वहीं घरेलू गैस संकट! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : लालजीत भुल्लर गिरफ्तार तो वहीं इस दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज , पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बुरे फंसे आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत भुल्लर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : DM रंधावा की मौ'त पर सियासी संग्राम तो वहीं जिंदा जला Helper, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : श्री दरबार साहिब से जुड़ी एक और AI वीडियो ने मचाई हलचल तो वहीं गैस सिलेंडर बुक करना...
Punjab में आज : पंजाब केसरी के होटल पर कार्रवाई पर दिनभर गरमाई सियासत तो वहीं अगले 3 दिन Alert...
Punjab में आज : Gurdas Maan–मूसेवाला के भाई शुभदीप की वायरल वीडियो ने जीता दिल तो वहीं और बिगड़ेगा...
जालंधर में बाल पकड़कर घसीटने का मामला, महिला आयोग ने ASI पर की बड़ी कार्रवाई
USD $
24/03/2026 19:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। दोस्तों के साथ घूमने या मनोरंजन का प्लान बन सकता...
वृष राशि वालों आज का दिन सामान्य रह सकता है। व्यापार से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल...
मिथुन राशि वालों आज का दिन लाभ देने वाला साबित हो सकता है। व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और अचानक लाभ होने के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन सुखद रहेगा। कहीं घूमने या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। युवा वर्ग अतिरिक्त काम करने का विचार बना सकता है। प्रेम संबंधों में...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। घर में किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे खुशी मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में विवाद से बचें। व्यापार में...
धनु राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और स्थिति में सुधार होगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
मीन राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes