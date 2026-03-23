खौफ का दूसरा नाम बनती जा रही लुधियाना की रोड, आए दिन लोग गंवा रहे जान

Edited By Kalash,Updated: 23 Mar, 2026 03:04 PM

शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित राहों रोड अब लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है।

लुधियाना (गणेश): शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित राहों रोड अब लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनता जा रहा है। रेत (माइनिंग) से भरे ओवरलोडेड ट्रकों की बेलगाम आवाजाही ने इस व्यस्त सड़क को हादसों का केंद्र बना दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आए दिन लोग इन ट्रकों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं।

हर हफ्ते हो रही मौतें, कोई सुनवाई नहीं

स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठा है। सप्ताह में एक-दो गंभीर हादसे होना आम बात बन चुकी है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिन के समय भी हालात सुरक्षित नहीं हैं।

रेत से भरे ओवरलोडेड ट्रक बन रहे काल

राहों रोड पर चलने वाले अधिकतर ट्रक क्षमता से अधिक रेत से भरे होते हैं। तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण ये ट्रक पैदल चलने वालों और छोटे वाहन चालकों के लिए सीधे मौत का कारण बन रहे हैं।

अंधेरा और अव्यवस्था बढ़ा रहे खतरा

सड़क पर स्ट्रीट लाइट की भारी कमी है, जिससे रात के समय दृश्यता बेहद कम हो जाती है। अंधेरे में दौड़ते ये भारी वाहन किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकते हैं।

बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे ट्रक

कई ट्रक बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिससे हादसे के बाद उनकी पहचान करना लगभग असंभव हो जाता है। यह सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।

जर्जर सड़क और जाम से हालात और बदतर

राहों रोड की टूटी-फूटी हालत और लगातार लगने वाला ट्रैफिक जाम इस समस्या को और गंभीर बना रहा है। जगह-जगह गड्ढे और खराब सड़क हादसों को न्योता दे रहे हैं।

प्रशासन की लापरवाही पर उठे सवाल

लगातार हो रहे हादसों के बावजूद न तो ओवरलोडिंग पर कोई रोक लगाई जा रही है और न ही ट्रकों की जांच के लिए कोई ठोस अभियान चलाया गया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की निष्क्रियता ही इन हादसों की सबसे बड़ी वजह है।

स्थानीय लोगों में भारी रोष

क्षेत्रवासियों में इस मुद्दे को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो राहों रोड पर मौत का यह सिलसिला और तेज हो सकता है। राहों रोड आज केवल एक सड़क नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की एक भयावह तस्वीर बन चुकी है, जहां हर गुजरता दिन किसी नए हादसे का संकेत देता है।

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