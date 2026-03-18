लुधियाना में दुकानदारों का 'एक्शन', चोरी करने आए युवक को रंगे हाथों दबोचा

महानगर के थाना टिब्बा इलाके में बुधवार की सुबह उस समय भारी हंगामा हो गया जब स्थानीय दुकानदारों ने एकजुट होकर चोरी की नीयत से घूम रहे एक युवक को रंगे हाथों दबोच लिया।

लुधियाना (राज): महानगर के थाना टिब्बा इलाके में बुधवार की सुबह उस समय भारी हंगामा हो गया जब स्थानीय दुकानदारों ने एकजुट होकर चोरी की नीयत से घूम रहे एक युवक को रंगे हाथों दबोच लिया। पिछले कुछ दिनों से इलाके की मार्केट में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से दुकानदार बेहद परेशान थे और खुद ही चोरों पर पैनी नजर रख रहे थे।

पीड़ित दुकानदार पंकज ने बताया कि बीते 11 तारीख को उनकी दुकान से चोरों ने करीब 30 हजार रुपये मूल्य की बिजली की तारें चोरी कर ली थीं। इस बड़ी चोरी के बाद से ही मार्केट के सभी दुकानदार सतर्क हो गए थे और संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। पंकज के अनुसार, आरोपी मनीष निवासी टिब्बा रोड पिछले कई दिनों से इलाके में रेकी कर रहा था और उनकी रडार पर था। बुधवार की सुबह जैसे ही आरोपी फिर से चोरी के इरादे से मार्केट के चक्कर काटने लगा, तो दुकानदारों ने आपसी तालमेल दिखाते हुए जाल बिछाया और उसे मौके पर ही काबू कर लिया। दुकानदारों ने आरोपी को पकड़कर उससे कड़ी पूछताछ की और इलाके में हुई पुरानी चोरियों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की।

हैरानी की बात यह है कि दुकानदारों द्वारा आरोपी को पकड़े जाने के बावजूद पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। इस संबंध में थाना टिब्बा के ड्यूटी अफसर एएसआई बलजीत सिंह का कहना है कि पुलिस के पास अभी तक इस घटना की कोई लिखित शिकायत नहीं पहुंची है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत दी जाएगी, पुलिस कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी।

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