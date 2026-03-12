लुधियाना: तड़के सुबह घर में घुसा चोर, आवाज सुनकर नींद से जागा परिवार और फिर...

Main Menu

Edited By Kamini,Updated: 12 Mar, 2026 12:52 PM

thief entered the house and fled with cash

इसी दौरान आवाज सुनकर परिवार की आंख खुल गई और उन्होंने चोर को पकड़ने की कोशिश की गई।

लुधियाना (अनिल) : शहर में चोर ने एक घर को निशाना बनाया और नकदी लेकर फरार हो गए। थाना जोधेवाल के अधीन आते मांगट कॉलोनी में बीती रात एक चोर घर में दाखिल हुआ जिसके बाद उक्त चोर द्वारा घर में पड़ी नकदी चोरी की गई।

इसी दौरान आवाज सुनकर परिवार की आंख खुल गई और उन्होंने चोर को पकड़ने की कोशिश की गई परंतु चोर परिवार को चकमा देकर गेट फांद कर फरार हो गया। उक्त मामले संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार के नसीम ने बताया कि 11 मार्च की तड़के सुबह एक चोर उनके घर का दरवाजा फांद कर घर के अंदर दाखिल हो गया और कमरे में पड़ी नगदी उठाकर जैसे ही कमरे से बाहर आया तो उनके परिवार की आंख खुल गई जिसके बाद चोर चकमा देकर वहां से फरार हो गया। नसीम ने बताया कि इस बारे में उन्होंने थाना जोधेवाल की पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी गई है।

