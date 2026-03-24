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बिना चर्चा के पास हुआ नगर निगम लुधियाना का बजट, कांग्रेसी पार्षद कर रहे भारी विरोध

Edited By Kalash,Updated: 24 Mar, 2026 12:48 PM

ludhiana municipal corporation budget

नगर निगम के जनरल हाऊस की मीटिंग के दौरान मेयर ने 1258.80 करोड़ का बजट बिना चर्चा के पास कर दिया।

लुधियाना (हितेश): नगर निगम के जनरल हाऊस की मीटिंग के दौरान मेयर ने 1258.80 करोड़ का बजट बिना चर्चा के पास कर दिया। इस मीटिंग की शुरुआत में सेक्रेटरी विवेक वर्मा द्वारा एजेंडा पेश किया गया। इस संबंध में विपक्षी पार्टियों के पार्षदों द्वारा चर्चा करने की मांग की गई लेकिन मेयर ने बहुमत के साथ बजट पास करने की घोषणा कर दी। 

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इसका विपक्षी पार्टियों के पार्षदों द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया। उनके द्वारा आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई लेकिन मेयर- कमिश्नर व विधायक मीटिंग छोड़कर चले गए। इसके विरोध में विपक्षी पार्टियों के पार्षदों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस तरह हंगामे के बीच चंद मिनटो में बजट सेशन खत्म हो गया।

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