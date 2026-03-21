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नगर निगम का बड़ा फैसला: छुट्टियों में भी खुलेंगे दफ्तर, नहीं रुकेगा काम, देखें छुट्टियों की पूरी List

Edited By Vatika,Updated: 21 Mar, 2026 11:03 AM

ludhiana municipal corporation

सरकारी छुट्टियों और रविवार को भी निगम के सभी जोनल दफ्तर, पानी, सीवरेज, डिस्पोजल स्टाफ और सुविधा ...

लुधियाना (राज): नगर निगम लुधियाना ने शहरवासियों की सुविधा और सरकारी खजाने को भरने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पंजाब सरकार की ओर से साल 2025-26 का प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च 2026 से पहले जमा करवाने पर ब्याज में दी जा रही छूट का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए निगम ने छुट्टियों के दौरान भी दफ्तर खुले रखने का हुक्म जारी किया है। कमिश्नर नगर निगम की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक, अब आने वाली सरकारी छुट्टियों और रविवार को भी निगम के सभी जोनल दफ्तर, पानी, सीवरेज, डिस्पोजल स्टाफ और सुविधा सेंटर आम दिनों की तरह ही काम करेंगे।

निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च की डेडलाइन नजदीक होने के कारण लोगों को टैक्स जमा करवाने में कोई दिक्कत न आए, इसलिए स्टाफ को मुस्तैद रहने को कहा गया है। आदेशों के अनुसार, मार्च महीने की बड़ी छुट्टियों जैसे ईदुल-फितर, शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी का शहीदी दिवस, रामनवमी और महावीर जयंती जैसे दिनों में भी दफ्तर पूरी तरह वर्किंग मोड में रहेंगे। हालांकि, इन छुट्टियों के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों को अगले दिनों में छुट्टी एडजस्ट करने की अनुमति दी गई है।

इन तारीखों पर भी खुला रहेगा नगर निगम:
निगम की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक 21 मार्च (ईदुल-फितर), 22 मार्च (रविवार), 23 मार्च (शहीदी दिवस), 26 मार्च (रामनवमी), 28 मार्च (शनिवार), 29 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। निगम अधिकारियों का कहना है कि लोग इस मौके का फायदा उठाएं और जुर्माने से बचने के लिए समय रहते अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं।

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