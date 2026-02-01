Punjab में आज : PM मोदी ने पंजाबियो को दी 2 सौगातें तो वहीं जानें मौसम का हाल, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 01 Feb, 2026 05:01 PM
1. गुरु रविदास जयंती पर PM मोदी की बड़ी घोषणा, पंजाब को मिले दो अहम तोहफे
पीएम मोदी आज पंजाब दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं ...
2. अब सल्फास के साथ नहीं होगी मौत! PGI ने ढूंढ लिया तोड़, हजारों मरीजों की बचेगी जान
PGI के डॉक्टरों ने देश के सबसे खतरनाक जहरों में से एक माने जाने वाले सल्फास ...
3. डेरा सचखंड बल्लां नतमस्तक हुए PM नरेंद्र मोदी, संत निरंजन दास जी से लिया आशिर्वाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले वह आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे ...
4. पंजाब के 14 जिलों में अलर्ट जारी, जानें 4 फरवरी तक के मौसम का हाल
फरवरी की शुरुआत के साथ ही पंजाब के मौसम ने करवट ले ली है। पंजाब के 14 जिलों ...
5. PM मोदी के जालंधर दौरे के बीच रास्ता बंद करने को लेकर लम्मा पिंड चौक में गरमाया माहौल, पंजाब सरकार पर लगे आरोप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जालंधर दौरे पर हैं और वह कुछ ही देर में जालंधर पहुंचने वाले हैं...
6. हिमाचल में चिट्टा तस्करी के पंजाब से जुड़े तार, दबोचा गया 'बड़ा मगरमच्छ'
हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के एक मामले की जांच करते हुए पुलिस ने पंजाब से जुड़े नशा ...
7. सुखपाल खैहरा ने अरविंद केजरीवाल से पंजाब के 1.75 करोड़ रुपये मांगे वापिस, लगाए गंभीर आरोप
कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल...
8. लुधियाना में दिल दहला देने वाला मामला, पति की हैवानियत से पत्नी की कोख में पल रहे मासूम की मौत
लुधियाना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने हैवानियत करते ...
9. गायब 328 स्वरूप मामला, शिरोमणि कमेटी के 40 अधिकारी फिर तलब
328 पावन स्वरूपों के लापता होने के मामले में गठित विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) द्वारा शिरोमणि ...
10. जालंधर में नहर में बच्चे का मिला श'व, जांच में जुटी पुलिस
जालंधर शहर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बस्ती बावा खेल के राजा गार्डन इलाके ...
