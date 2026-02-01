Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जालंधर में नहर में बच्चे का मिला श'व, जांच में जुटी पुलिस

जालंधर में नहर में बच्चे का मिला श'व, जांच में जुटी पुलिस

Edited By Urmila,Updated: 01 Feb, 2026 03:13 PM

baby deadbody recovered from canal jalandhar

जालंधर शहर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बस्ती बावा खेल के राजा गार्डन इलाके में बाबा बुड्ढा जी ब्रिज के पास नहर से एक अनजान बच्चे की लाश मिली है।

जालंधर : जालंधर शहर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बस्ती बावा खेल के राजा गार्डन इलाके में बाबा बुड्ढा जी ब्रिज के पास नहर से एक अनजान बच्चे की लाश मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल जालंधर की मॉर्चरी में भेज दिया। बच्चा करीब 2-3 महीने का लग रहा है। पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

jalandhar incident

A.C.P. आतिश भाटिया ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि बस्ती बावा खेल के राजा गार्डन इलाके में बाबा बुड्ढा जी ब्रिज के पास नहर में एक बच्चा मरा हुआ पड़ा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

jalandhar canal incident

और ये भी पढ़े

लोगों ने बच्चे की लाश नहर में तैरती देखी और बाद में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नहर के पास खेल रहे बच्चों ने लोगों को खबर दी, जिससे पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!