जालंधर : जालंधर शहर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बस्ती बावा खेल के राजा गार्डन इलाके में बाबा बुड्ढा जी ब्रिज के पास नहर से एक अनजान बच्चे की लाश मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल जालंधर की मॉर्चरी में भेज दिया। बच्चा करीब 2-3 महीने का लग रहा है। पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

A.C.P. आतिश भाटिया ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि बस्ती बावा खेल के राजा गार्डन इलाके में बाबा बुड्ढा जी ब्रिज के पास नहर में एक बच्चा मरा हुआ पड़ा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।

लोगों ने बच्चे की लाश नहर में तैरती देखी और बाद में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नहर के पास खेल रहे बच्चों ने लोगों को खबर दी, जिससे पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।

