जालंधर के Iconic मॉल में बड़ी वारदात, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम

ताजा मामला मॉडल टाउन स्थित आइकॉनिक मॉल का है

जालंधर: शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला मॉडल टाउन स्थित आइकॉनिक मॉल का है, जहां एक कपड़ों के शोरूम से करीब साढ़े 11 लाख रुपये की नकदी चोरी हो गई। चोर रात के समय शोरूम में घुसे और लॉकर तोड़कर कैश लेकर फरार हो गए।

हैरानी की बात यह है कि मॉल में सुरक्षा गार्ड तैनात थे, लेकिन उन्हें घटना की भनक तक नहीं लगी। सुबह शोरूम मैनेजर को चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

पुलिस के अनुसार दो चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद से सुरक्षा गार्ड लापता बताए जा रहे हैं, जिस पर शक जताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

