जालंधर में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को लेकर निगम की सख्ती, अब घर-घर जाकर...

नगर निगम जालंधर ने घरेलू प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को तेज करने के लिए सख्त कदम उठाते हुए 5 विशेष टीमों को फील्ड में उतार दिया है।

जालंधर (खुराना): नगर निगम जालंधर ने घरेलू प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को तेज करने के लिए सख्त कदम उठाते हुए 5 विशेष टीमों को फील्ड में उतार दिया है। ये टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में घर-घर जाकर प्रॉपर्टी टैक्स की जांच कर रही हैं और डिफॉल्टरों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार फिलहाल जिन 5 क्षेत्रों में चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है, उनमें अर्बन एस्टेट फेज-2, मॉडल टाऊन, ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क और सूर्या एन्क्लेव शामिल हैं। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि रिहायशी प्रॉपर्टीज से मौके पर ही टैक्स की वसूली सुनिश्चित की जाए और टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की समीक्षा बैठक के बाद शुरू किए गए इस अभियान की निगरानी सुपरिंटैंडैंट महीप सरीन, राजीव ऋषि और भूपेंद्र सिंह कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शहर के सभी घरों पर यू.आई.डी. नंबर प्लेट लग चुकी हैं, जिससे टैक्स से संबंधित पूरा डाटा निगम के पास उपलब्ध है और डिफॉल्टरों की पहचान करना आसान हो गया है।

मेयर और नगर निगम कमिश्नर ने शहर के सभी पार्षदों और हलका इंचार्जों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में घरेलू प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को लेकर निगम का पूरा सहयोग करें, ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और शहर के विकास कार्यों को गति मिल सके।

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों में रिकवरी कमजोर पाई जाएगी, वहां जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। निगम की टीमें आने वाले दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का अभियान चलाएंगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here