जालंधर में नाई की दुकान पर जानलेवा हमला, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस

जालंधर : जालंधर की मुस्लिम कॉलोनी से सटे बलदेव नगर क्षेत्र में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ अज्ञात युवकों ने एक नाई की दुकान पर अचानक धावा बोल दिया। बिना किसी पूर्व विवाद के हमलावर दुकान में घुसे, जमकर तोड़फोड़ की और दुकानदार पर हमला कर मौके से फरार हो गए।

दुकान मालिक वीरू ने बताया कि वह रोज़ की तरह दुकान में मौजूद था, तभी अचानक कई युवक अंदर आए और किसी से कुछ कहे बिना हमला शुरू कर दिया। आरोपियों के हाथों में डंडे थे, जिनसे उन्होंने दुकान का सामान तोड़ा और उसे चोटें भी आईं। घटना इतनी तेजी से हुई कि मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपी भाग निकले। हमले के बाद शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पीसीआर टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित से प्रारंभिक पूछताछ की है और उसे थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है। पुलिस ने बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। फिलहाल हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

