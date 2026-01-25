Jalandhar : 2 युवकों की मौ;त का खुलासा, पुलिस जांच में सामने आई नई कहानी

गत दिनों भोगपुर के पास संदिग्ध हालात में 2 युवाओं के शव मिलने के मामले में उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा की जांच में नई कहानी सामने आई है।

भोगपुर (सूरी) : गत दिनों भोगपुर के पास संदिग्ध हालात में 2 युवाओं के शव मिलने के मामले में उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा की जांच में नई कहानी सामने आई है। इस मामले संबंधी मनजीत कौर पत्नी मुख्तियार सिंह निवासी गांव भूंदीयां थाना भोगपुर ने पुलिस को बयान दिया था कि उसका लड़का अर्शप्रीत और उसका दोस्त गुरपेश उर्फ आर्यन बहिराम सिरिष्ता के पास सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। डॉक्टर ने दोनों युवाओं अर्शप्रीत सिंह और गोपेश उर्फ आर्यन की मौत की पुष्टि की। मनजीत कौर ने शक जाहिर किया था कि उनके बच्चों की मौत हादसे या किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला करने के कारण भी हो सकती है। पुलिस ने पीड़ित परिवारों से जांच का समय 21 जनवरी तक लिया और पीड़ितों ने दोनों शव मोर्चरी में रखवा दिया था।

अब जांच में एक एस.पी. और 2 डी.एस.पी. शामिल थे, ने मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि जरनैल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी बहिराम सिरिष्ता की सड़क किनारे खड़े रेहड़ी के साथ मोटरसाइकिल सवार उक्त युवाओं की टक्कर हुई थी, जिसके बाद रेहड़ी मालिक जरनैल सिंह ने हादसा ग्रस्त रेहड़ी को अपने गांव से 14 किलोमीटर दूर थाना टांडा के गांव नंगल फरीद में छुपा दिया था और पुलिस के आगे कोई और रेहड़ी पेश कर दी थी, जिस पर हादसे का कोई सबूत नहीं था। जब जरनैल सिंह से सख्ती से पूछताछ की तो यह कहानी सामने आई। पुलिस ने जरनैल सिंह के खिलाफ सबूत मिटाने का प्रयास करने और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसका पुलिस रिमांड भी हासिल कर लिया गया। हलका विधायक सुखविंदर सिंह कोटीली गोपेश उर्फ आर्यन के संस्कार में उनके गांव गेहलड़ां पहुंच कर परिवार के साथ दुख सांझा किया।

मृतकों के परिवारों ने हत्या का शक जताया, पुलिस करेगी जांच

पुलिस ने भले ही इस मामले में हादसे के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन पीड़ित परिवारों ने अपने बच्चों की हत्या का शक जातते हुए बयान दर्ज कराए हैं, जिनकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here