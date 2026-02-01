हिमाचल में चिट्टा तस्करी के पंजाब से जुड़े तार, दबोचा गया 'बड़ा मगरमच्छ'

हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के एक मामले की जांच करते हुए पुलिस ने पंजाब से जुड़े नशा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है।

पंजाब डेस्क: हिमाचल प्रदेश में चिट्टा तस्करी के एक मामले की जांच करते हुए पुलिस ने पंजाब से जुड़े नशा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है। परवाणू में 10 जनवरी को चिट्टे के साथ पकड़े गए युवक से शुरू हुई जांच की कड़ियां पंजाब तक जा पहुंची। पूछताछ के दौरान सामने आया कि नशे की सप्लाई पंजाब से की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मोहाली, फाजिल्का और फिरोजपुर से जुड़े आरोपियों पर शिकंजा कसा।

पुलिस कार्रवाई में पहले चंडीगढ़ से एक सप्लायर को हिरासत में लिया गया, इसके बाद मोहाली से फाजिल्का निवासी सतनाम सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से भी चिट्टा बरामद हुआ। रिमांड के दौरान सतनाम की निशानदेही पर पुलिस ने पंजाब के फिरोजपुर जिले के कुलविंदर सिंह को मुख्य तस्कर के रूप में गिरफ्तार किया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के बीच बैंक खातों के जरिए लाखों रुपये का लेन-देन हुआ है, जो पंजाब से संचालित नशा तस्करी नेटवर्क की पुष्टि करता है।

अब तक इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 20 ग्राम से अधिक चिट्टा बरामद किया गया है। मुख्य आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पंजाब में फैले इस नशा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान और आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है।

