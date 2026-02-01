Main Menu

  गुरु रविदास जयंती पर PM मोदी की बड़ी घोषणा, पंजाब को मिले दो अहम तोहफे

Edited By Urmila,Updated: 01 Feb, 2026 04:50 PM

pm modi arrives in jalandhar

पीएम मोदी आज पंजाब दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं।  पीएम मोदी ने इस दौरान पंजाब को 2 सौगातें देने दी।

पंजाब डेस्क : पीएम मोदी आज पंजाब दौरे पर हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान पंजाब को 2 सौगातें दीं।  जालंधर की धरती पर पी.एम. मोदी ने पहुंच कर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदल कर श्री गुरु रविवदास रख दिया है। उन्होंने आज आदमपुर हवाई अड्डे नाम की जगह श्री गुरु रविदास महाराज हवाई अड्डा का नामकरण कर दिया है। 

PM Narendra Modi

पी.एम. मोदी ने इसका रस्मी उद्घाटन कर दिया है। वहीं उन्होंने जालंधर से लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। हलवारा एयरपोर्ट पर इस समय रवनीत बिट्टू, सी.एम. भगवंत मान और राजनीतिक लीडर उपस्थित रहे। उधर, भाजपा की ओर दावा किया गया है कि यह एक धार्मिक दौरा है। 

