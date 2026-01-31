आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की उठी मांग

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 31 Jan, 2026 10:28 AM

श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स पंजाब की जिला जालंधर इकाई के प्रधान प्रेम नाथ नंगल शामा ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरू रविदास जी के नाम से रखा जाए।

जालंधर (महेश): श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स पंजाब की जिला जालंधर इकाई के प्रधान प्रेम नाथ नंगल शामा ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरू रविदास जी के नाम से रखा जाए और वह इसकी औपचारिक घोषणा 1 फरवरी को अपने देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केन्द्र डेरा सचखंड बल्लां के दौरे के दौरान जरूर करें क्योंकि श्री गुरु रविदास नामलेवा संगत द्वारा यह मांग पिछले लम्मे समय से की जा रही है।

जिला प्रधान प्रेम ने कहा कि डेरा सचखंड बल्लां के गद्दी नशीन श्रीमान 108 संत निरंजन दास जी महाराज को पदमश्री दिए जाने से संगत में बहुत ही खुशी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स पंजाब भारत सरकार का आभार प्रकट करती है। उन्होंने कहा कि डेरा बल्लां में नतमस्तक होने और संतों का आशीर्वाद लेने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कद पूरी दुनिया में और ऊंचा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक फरवरी के समारोह में श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स के पदाधिकारी भी डेरा सचखंड बल्लां पहुंचेंगे।

