लोहड़ी बंपर 2026 : इस टिकट ने जीते पूरे 10 करोड़ रुपये, देखें पूरी लिस्ट

पंजाब स्टेट लोहड़ी बंपर लॉटरी 2026 के नतीजे शनिवार, 17 जनवरी को घोषित कर दिए गए हैं।

चंडीगढ़ : पंजाब स्टेट लोहड़ी बंपर लॉटरी 2026 के नतीजे शनिवार, 17 जनवरी को घोषित कर दिए गए हैं। इस बार लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर पंजाब स्टेट लॉटरी की तरफ से 23 करोड़ रुपये से ज़्यादा के इनामों का बंपर ड्रॉ निकाला गया है। इस लॉटरी का सबसे बड़ा पहला इनाम (जैकपॉट) 10 करोड़ रुपये का टिकट नंबर A 327706 को मिला है।

ड्रॉ के दौरान, हजारों प्रतिभागियों की किस्मत का फैसला हुआ और दूसरे और तीसरे इनाम के विजेताओं की भी घोषणा की गई। दूसरा इनाम (1 करोड़ रुपये) टिकट नंबर B 655079 को मिला, जबकि तीसरा इनाम (50 लाख रुपये) टिकट नंबर A 737470 को मिला।

• चौथा इनाम: 10 लाख रुपये (8 टिकट - A 633275, A 302849, A 658214, A 489143, B 547612, B 634332, B 529155, B 807415)

• पांचवां इनाम: 5 लाख रुपये (4 टिकट - A 880325, A 796285, A 534435, A 37585)

• इसके अलावा, 9,000 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक के हजारों दूसरे इनाम भी निकाले गए हैं।

प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों की पूरी लिस्ट वेबसाइट https://www.punjabstatelotteries.gov.in/ पर देख सकते हैं।

