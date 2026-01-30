भाजपा के लिए क्यों अहम प्रधानमंत्री मोदी का जालंधर दौरा, जानें क्या है मायने

पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को डेरा सच्चखंड बल्लां

जालंधर: पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को डेरा सच्चखंड बल्लां में नतमस्तक होने आ रहे हैं। यह दौरा गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पर्व के मौके पर हो रहा है और सियासी हलकों में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके जरिए भाजपा दोआबा क्षेत्र के बड़े एस.सी. वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है।

सियासी विशेषज्ञों के अनुसार, पीएम मोदी वाराणसी (गुरु रविदास जी का जन्मस्थान) और जालंधर के डेरा बल्लां के बीच सामाजिक सांझ स्थापित करके अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर प्रभाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। दोआबा क्षेत्र के चार जिलों में कुल 23 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 19 सीटों पर डेरा सच्चखंड बल्लां का सीधा प्रभाव माना जाता है। जालंधर, हुशियारपुर और कपूरथला में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 45 प्रतिशत है, जिसमें से 35 प्रतिशत पूरी तरह सक्रिय मतदाता हैं। ऐसे में भाजपा को इसका सीधे-सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

भाजपा के लिए क्यों अहम है यह दौरा?

अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने के बाद भाजपा अब पंजाब में अकेले चुनाव मैदान में है। पहले अनुसूचित जाति के मतदाताओं को आकर्षित करने की जिम्मेदारी अकाली दल की होती थी, लेकिन अब भाजपा सीधे तौर पर ग्रामीण और दलित वोटरों तक पहुंच बनाना चाहती है।2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने इन वोटों के बल पर जीत हासिल की थी, जिसे अब भाजपा अपने पक्ष में मोड़ना चाहती है। दोआबा की 23 विधानसभा सीटों में से लगभग 19 सीटों पर डेरा सच्चखंड बल्लां का सीधा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा भाजपा अब शहरी वोट बैंक के साथ-साथ ग्रामीण और दलित वोटरों तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है।

हो सकते हैं बड़े ऐलान

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए जाने की संभावना है। जिनमें शामिल हैं: आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर रखने की घोषणा।