  • Punjab में आज : कई जिलों के कोर्ट परिसरों को मिली बम से उड़ाने की धमकी तो वहीं लुधियाना में ड्रम कांड, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 08 Jan, 2026 04:58 PM

breaking news punjab top 10 top 10

दिल दहला देने वाली घटना: एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली लगने से मौ/त

1. जिला परिषद में जीतने वाले विधानसभा भी जाएंगे : CM Mann
आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव जीतने ...

2. आतिशी का बयान सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला, SGPC प्रधान की कड़ी निंदा
दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा गुरु साहिबान...

3. फरीदकोट में हाई अलर्ट, कोर्ट को धमकी मिलने के बाद बढ़ाई सुरक्षा
फिरोजपुर सेशंस कोर्ट को आज मिले धमकी भरे ई-मेल के बाद पूरे पंजाब की कोर्ट में सिक्योरिटी...

4. मनकीरत औलख ने निभाया बाढ़ पीड़ितों से वादा, कबड्डी खिलाड़ियों को दी 2 कारें
पंजाब में अगस्त 2025 में आई भीषण बाढ़ ने कई लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन...

5. दिल दहला देने वाली घटना: एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली लगने से मौ/त
फिरोजपुर में एक ही परिवार के चार सदस्यों की गोली लगने से मौत हो जाने की खबर ...

6. फिरोजपुर और मोगा के बाद अब 2 और जिलों के कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, करवाए खाली
फिरोजपुर और मोगा कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद रूपनगर (रोपड़)...

7. नीले ड्रम के बाद Punjab में ड्रम कांड, सफेद ड्रम में मिला युवक का कटा श/व
जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच ...

8. पंजाब के किसानों ने कर दिया अहम ऐलान, Live होकर बताई आगे की रणनीति
किसान-मजदूर मोर्चा के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने यहां एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ...

9. पंजाब के लुधियाना में कोर्ट कांप्लेक्स करवाया गया खाली, पुलिस ने घेरा इलाका
औद्योगिक राजधानी लुधियाना का सबसे व्यस्त इलाका 'जिला कचहरी परिसर' आज उस ...

10. Punjab: Viral Video में युवती की खतरनाक स्टंटबाजी, ट्रैफिक पुलिस ने लिया सख्त एक्शन
2 पहिया वाहन पर सवार होकर सड़कों पर स्टंटबाजी करने में अब युवतियां भी पीछे ...

