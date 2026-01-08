मनकीरत औलख ने निभाया बाढ़ पीड़ितों से वादा, कबड्डी खिलाड़ियों को दी 2 कारें

Main Menu

08 Jan, 2026

mankirat aulakh gifted 2 cars to kabaddi players flood victims

पंजाब में अगस्त 2025 में आई भीषण बाढ़ ने कई लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख ने अपनी दरियादिली का परिचय दिया।

पंजाब डेस्क : पंजाब में अगस्त 2025 में आई भीषण बाढ़ ने कई लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख ने अपनी दरियादिली का परिचय दिया। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए औलख और उनके दोस्तों ने करोड़ों रुपये की मदद दी थी और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्य किए थे।

लेकिन अब मनकीरत औलख ने एक और वादा पूरा किया है। उन्होंने बाढ़ पीड़ित कबड्डी खिलाड़ियों को न केवल उनके घर बनाने में मदद की, बल्कि उनके जीवन के इस खास पल में उनके लिए नई कारें भी दी। ये कारें उन्होंने नए साल के आगमन पर दीं।

कबड्डी खिलाड़ियों को नई कारों का तोहफा

मनकीरत औलख ने मानसा की तीन प्रमुख कबड्डी खिलाड़ियों को नई कारों का तोहफा दिया। इन खिलाड़ियों में राजनदीप शर्मा और जस शर्मा को स्विफ्ट कार दी गई, जबकि जुझार सिंह को आई-20 कार का तोहफा दिया। यह खास पल मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदां में आयोजित एक समारोह में हुआ, जहां मनकीरत ने इन खिलाड़ियों को गाड़ियों की चाबी सौंपी।

सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, वास्तविक मदद

जब बाढ़ आई थी, तो मानसा के कबड्डी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपने घरों की स्थिति का वीडियो अपलोड किया था और मदद की गुहार लगाई थी। इस वीडियो को देखकर मनकीरत औलख खुद प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे थे और इन खिलाड़ियों की मदद के लिए पांच लाख रुपये दिए थे। इसके अलावा, उन्होंने शादी पर कार देने का वादा किया था, जिसे अब उन्होंने पूरा किया।

दुख और खुशी का मिला-जुला एहसास

मनकीरत औलख ने 15 दिसंबर को सोहाना में कबड्डी कप के दौरान इन खिलाड़ियों को कार देने का वादा किया था, लेकिन उस दिन एक दुखद घटना घटी – कबड्डी प्रमोटर राना बलाचौरिया की हत्या। इस वजह से कार्यक्रम को टालना पड़ा। लेकिन अब, इस वादे को निभाते हुए कारें दी गईं। इस मौके पर कबड्डी खिलाड़ी ने कहा, "भाई ने हमें घर बनाने के लिए मदद की थी, और अब हमें कार भी दी है। ये मदद हम कभी नहीं चुका सकते।"

मनकीरत औलख ने इस मौके पर कहा, "हम पंजाब के युवाओं के लिए हमेशा खड़े हैं। बाढ़ पीड़ितों को ट्रैक्टर देने का वादा किया था, अब तक 51 ट्रैक्टर दिए हैं। 700 ट्रैक्टर देने का सवाल है, तो इसके लिए मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा!"

