  • फिरोजपुर और मोगा के बाद अब 2 और जिलों के कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, करवाए खाली

Edited By Kalash,Updated: 08 Jan, 2026 01:39 PM

court complex blast threat punjab

फिरोजपुर और मोगा कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद रूपनगर (रोपड़) और श्री आनंदपुर साहिब के कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया।

रूपनगर/श्री आनंदपुर साहिब: फिरोजपुर और मोगा कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद रूपनगर (रोपड़) और श्री आनंदपुर साहिब के कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सेशन कोर्ट की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ, जिसके बाद तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया और एहतियातन दोनों जगहों पर कोर्ट परिसर खाली करवा दिए गए।

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। सुबह के समय कोर्ट में मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस टीमों के साथ एंटी-सबोटाज और बम निरोधक दस्तों ने मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार धमकी में लिखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए मैन्युअल और तकनीकी तरीकों से कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। दोनों स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

एस.एस.पी. रूपनगर गुलनीत सिंह खुराना का बयान

गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि आज सुबह करीब पौने पांच बजे कोर्ट की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ था। मेल में कोर्ट परिसर में संदिग्ध बॉक्स लगाए जाने और विस्फोट की धमकी दी गई थी। इसी तरह की धमकियां फिरोजपुर में भी मिलने की जानकारी सामने आई है।

और ये भी पढ़े

एस.एस.पी. ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत कार्रवाई करते हुए सबसे पहले कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली कराया और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया गया। इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज की जा रही है, वहीं पुलिस की तकनीकी टीमें यह पता लगाने में जुटी हैं कि ई-मेल कहां से भेजी गई और इसके पीछे कौन व्यक्ति या समूह हो सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की धमकियों को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट के सभी कमरों, चैंबरों और आसपास के इलाके की गहन तलाशी ली जा रही है। जांच पूरी होने तक सर्च अभियान जारी रहेगा ताकि भविष्य में किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। फिलहाल रूपनगर और श्री आनंदपुर साहिब, दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

