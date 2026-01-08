फरीदकोट में हाई अलर्ट, कोर्ट को धमकी मिलने के बाद बढ़ाई सुरक्षा

फिरोजपुर सेशंस कोर्ट को आज मिले धमकी भरे ई-मेल के बाद पूरे पंजाब की कोर्ट में सिक्योरिटी के इंतज़ाम कड़े कर दिए गए हैं।

फरीदकोट (राजन): फिरोजपुर सेशंस कोर्ट को आज मिले धमकी भरे ई-मेल के बाद पूरे पंजाब की कोर्ट में सिक्योरिटी के इंतज़ाम कड़े कर दिए गए हैं। इसके बाद आज फरीदकोट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी पुलिस ने एक खास सर्च ऑपरेशन चलाया।

सर्च के दौरान, पुलिस फोर्स और डॉग स्क्वायड की मदद से फरीदकोट कोर्ट परिसर की बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। इसके अलावा, कोर्ट परिसर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की भी तलाशी ली गई और आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक रूटीन सर्च ऑपरेशन है और आने वाले रिपब्लिक डे को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी के इंतज़ाम बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि, फिरोजपुर कोर्ट को मिले धमकी भरे ई-मेल का असर भी कहीं न कहीं दिख रहा है, जिसके चलते कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद हर कोर्ट की इतने बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से तलाशी ली गई। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सर्च के दौरान किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली।

