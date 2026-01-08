Main Menu

  पंजाब के किसानों ने कर दिया अहम ऐलान, Live होकर बताई आगे की रणनीति

08 Jan, 2026

किसान-मजदूर मोर्चा के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने यहां एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों की आगे की रणनीति का ऐलान किया।

चंडीगढ़: किसान-मजदूर मोर्चा के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने यहां एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों की आगे की रणनीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा मानी गई मांगों को लागू करने और खनौरी-शंभू मोर्चा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। पंधेर ने कहा कि बिजली संशोधन बिल-2025 के ड्राफ्ट को लेकर वह चाहते थे कि पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हो, लेकिन उस पर कोई सफाई नहीं दी गई।

इसके साथ ही, चाहे खेती का संकट हो, केंद्र हो या पंजाब सरकार, किसी के पास इस संकट के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इस वजह से किसान लगातार कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और ऐसा पूरे देश में हो रहा है। पंधेर ने कहा कि सरकार उन्हें मीटिंग के लिए बुलाना भूल गई और वह इस बारे में मुख्यमंत्री मान से सवाल पूछेंगे। आगे की रणनीति बताते हुए सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि रविवार, 18 जनवरी को मजीठा में एक बड़ी रैली के दौरान वह वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपनी मांगों को लेकर सवाल करेंगे। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी को पंजाब के गांव लेवल पर लोहड़ी की भुगों में  बिजली संशोधन बिल-2025, सीड एक्ट-2025 और वी.बी. ग्राम योजना  के संशोधन एक्ट की कॉपियां जलाई जाएंगी।

दूसरे राउंड के तहत 21 और 22 जनवरी को स्मार्ट मीटर निकालकर पास के बिजली ऑफिस में जमा किए जाएंगे। 5 फरवरी को पंजाब के मंत्रियों और MLA के घरों के सामने धरने दिए जाएंगे। पंधेर ने कहा कि हम शांति से अपनी मांगें रखेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने का बकाया नहीं मिल रहा है और हर बार उन्हें बकाया पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गौरतलब है कि सरकार की कल किसानों के साथ मीटिंग थी, लेकिन पंधेर के मुताबिक इस मीटिंग के लिए कोई सरकारी अधिकारी पंजाब भवन नहीं पहुंचा, बल्कि मीटिंग फोन पर हुई।

