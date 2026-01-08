Main Menu

जिला परिषद में जीतने वाले विधानसभा भी जाएंगे : CM Mann

Edited By Urmila,Updated: 08 Jan, 2026 03:36 PM

cm mann in ludhiana

आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार आने वाले समय में पंजाब विधानसभा भी जाएंगे।

लुधियाना : आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार आने वाले समय में पंजाब विधानसभा भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आम घरों के लड़के-लड़कियों को मौका देती है। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। 

मुख्यमंत्री मान और अरविंद केजरीवाल आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के जीतने वाले उम्मीदवारों से मिलने लुधियाना पहुंचे थे। इस दौरान जीतने वालों को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि आने वाले समय में आप में से भी कई लोग विधानसभा जाएंगे। उन्होंने कहा कि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस सभी आम आदमी पार्टी को हराने के इकट्ठे हुए फिर रहे हैं, लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने जीतने वालों से कहा कि आप नीचे का काम संभालो, ऊपर के 'डायनासोर' को संभालने के लिए वह अकेले ही बहुत हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि इन लोगों को अब मुक्तसर माघी मेले में भाषण देने के लिए कोई नहीं मिल रहा और कहते फिरते हैं कि मैं अकेला ही रह गया, सभी छोड़ गए। 

श्री अकाल तख्त साहिब पर सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट करने की मांग

इस बीच, मुख्यमंत्री मान ने कहा कि वह श्री अकाल तख्त साहिब का बहुत सम्मान करते हैं, उससे बड़ी कोई और अदालत नहीं है। इसलिए वह वहां जरूर जाएंगे। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उस दिन देश के राष्ट्रपति ने भी पंजाब आना है लेकिन उन्होंने वहां से माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि वह सारे सबूत लेकर वहां जाएंगे और यह भी मांग की है कि इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए।

