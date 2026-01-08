Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दिल दहला देने वाली घटना: एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली लगने से मौ/त

दिल दहला देने वाली घटना: एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली लगने से मौ/त

Edited By Kalash,Updated: 08 Jan, 2026 02:05 PM

4 family member death firing

फिरोजपुर में एक ही परिवार के चार सदस्यों की गोली लगने से मौत हो जाने की खबर सामने आई है।

फिरोजपुर (सनी चोपड़ा): फिरोजपुर में एक ही परिवार के चार सदस्यों की गोली लगने से मौत हो जाने की खबर सामने आई है। पति-पत्नी और दो छोटी बच्चियां घर में मृत हालत में मिली है। जानकारी के अनुसार सुबह जब काम वाली घर में काम करने पहुंची तो किसी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला।   

पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर से चारों के शव बरामद हुए। मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है कि यह मर्डर या सुसाइड का मामला है। फिलहाल शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!