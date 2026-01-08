दिल दहला देने वाली घटना: एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली लगने से मौ/त

फिरोजपुर में एक ही परिवार के चार सदस्यों की गोली लगने से मौत हो जाने की खबर सामने आई है।

फिरोजपुर (सनी चोपड़ा): फिरोजपुर में एक ही परिवार के चार सदस्यों की गोली लगने से मौत हो जाने की खबर सामने आई है। पति-पत्नी और दो छोटी बच्चियां घर में मृत हालत में मिली है। जानकारी के अनुसार सुबह जब काम वाली घर में काम करने पहुंची तो किसी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला।

पड़ोसियों की मदद से जब दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर से चारों के शव बरामद हुए। मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है कि यह मर्डर या सुसाइड का मामला है। फिलहाल शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।

