  • Punjab में आज : शिक्षा मंत्री ने और बढ़ा दी छुट्टियां तो वहीं राजनीति में बड़ी हलचल, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 07 Jan, 2026 04:59 PM

breaking news punjab top 10 top 10

पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए Pre-Board डेटशीट जारी

1. Punjab में सर्दी के कारण बढ़ गई स्कूलों की छुट्टियां, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान
पंजाब में सर्दी की छुट्टियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मौसम ...

2. पंजाब में बड़ी राजनीतिक हलचल!  बनने जा रही है एक और नई पार्टी! चुनाव आयोग से मिलेंगे बड़े लीडर
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही पंजाब में राजनीति गरमाने लगी है...

3. पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए Pre-Board डेटशीट जारी
सत्र 2025-26 के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 5वीं 8वीं, 10वीं और...

4. पंजाब सरकार ने 17 जनवरी को किया छुट्टी का ऐलान, मलेरकोटला में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
पंजाब सरकार द्वारा मलेरकोटला में 17 जनवरी दिन शनिवार को छुट्टी का ऐलान ...

5. पंजाब में मिला एक और ग्रेनेड! जालंधर बाईपास पर चला BSF व पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन
BSF, CIA गुरदासपुर और CIA बटाला पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान ...

6. पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को दिया Promotions! पूरी लिस्ट पढ़ें
पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को तरक्की दी है। जानकारी के मुताबिक, लोक सम्पर्क विभाग...

7. Chai Churi Restaurant फायरिंग केस में नया मोड़, पूर्व सरपंच ने बताई पूरी घटना
गुरदासपुर-अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित चाय चूरी रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग...

8. Punjab : बस स्टैंड पर खड़े टैटू आर्टिस्ट की ह'त्या, एक महीने बाद होनी थी शादी
लोकल शहर के बस स्टैंड पर एक युवक की वरना गाड़ी सवार अज्ञात युवकों ने बेरहमी से हत्या 

9. लुधियाना में रेकी के बाद टारगेट किलिंग की योजना, KCF के 2 सदस्य गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्यों को गिरफ्तार...

10. NCB की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर को किया नजरबंद
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ...

