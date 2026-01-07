1 hour ago
Punjab में आज : शिक्षा मंत्री ने और बढ़ा दी छुट्टियां तो वहीं राजनीति में बड़ी हलचल, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 07 Jan, 2026 04:59 PM
पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए Pre-Board डेटशीट जारी
1. Punjab में सर्दी के कारण बढ़ गई स्कूलों की छुट्टियां, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान
पंजाब में सर्दी की छुट्टियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मौसम ...
2. पंजाब में बड़ी राजनीतिक हलचल! बनने जा रही है एक और नई पार्टी! चुनाव आयोग से मिलेंगे बड़े लीडर
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही पंजाब में राजनीति गरमाने लगी है...
3. पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए Pre-Board डेटशीट जारी
सत्र 2025-26 के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 5वीं 8वीं, 10वीं और...
4. पंजाब सरकार ने 17 जनवरी को किया छुट्टी का ऐलान, मलेरकोटला में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
पंजाब सरकार द्वारा मलेरकोटला में 17 जनवरी दिन शनिवार को छुट्टी का ऐलान ...
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : गहरी धुंध की चेतावनी तो वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : अकाली नेता गिरफ्तार तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
5. पंजाब में मिला एक और ग्रेनेड! जालंधर बाईपास पर चला BSF व पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन
BSF, CIA गुरदासपुर और CIA बटाला पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान ...
6. पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को दिया Promotions! पूरी लिस्ट पढ़ें
पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को तरक्की दी है। जानकारी के मुताबिक, लोक सम्पर्क विभाग...
7. Chai Churi Restaurant फायरिंग केस में नया मोड़, पूर्व सरपंच ने बताई पूरी घटना
गुरदासपुर-अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित चाय चूरी रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग...
8. Punjab : बस स्टैंड पर खड़े टैटू आर्टिस्ट की ह'त्या, एक महीने बाद होनी थी शादी
लोकल शहर के बस स्टैंड पर एक युवक की वरना गाड़ी सवार अज्ञात युवकों ने बेरहमी से हत्या
9. लुधियाना में रेकी के बाद टारगेट किलिंग की योजना, KCF के 2 सदस्य गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खालिस्तान कमांडो फोर्स के सदस्यों को गिरफ्तार...
10. NCB की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर को किया नजरबंद
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ...
Punjab Top 10: पढ़ें आज शाम 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : ऑपरेशन सिंदूर का नन्हा हीरो सम्मानित तो वहीं रेल किराया बढ़ा! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : बंद रहा कपूरथला शहर! तो वहीं जानें अपने जिले का Weather, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : पंजाब विधानसभा उठा मनरेगा मुद्दा तो वहीं 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को लेकर Update,...
Punjab में आज : CTET Candidates को राहत तो वहीं Ustad Pooran Shahkoti की आखिरी वीडियो वायरल, पढ़ें...
Punjab में आज : CM मान ने बांटे नियुक्ति पत्र तो वहीं 3 IAS अधिकारियों की प्रमोशन, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान का सख्त रुख तो वहीं पाक गई सरबजीत केस से जुड़ी अहम Update, पढ़ें Top 10
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
