पंजाब में मिला एक और ग्रेनेड! जालंधर बाईपास पर चला BSF व पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन

07 Jan, 2026 12:40 PM
BSF, CIA गुरदासपुर और CIA बटाला पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान बटाला में जालंधर रोड बाईपास से एक ग्रेनेड बरामद किया है।
बटाला (साहिल): BSF, CIA गुरदासपुर और CIA बटाला पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान बटाला में जालंधर रोड बाईपास से एक ग्रेनेड बरामद किया है। हालांकि, सीनियर पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी है।
जानकारी के मुताबिक, सेक्टर गुरदासपुर के तहत BSF की 27वीं बटालियन और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में बटाला बाईपास से एक ग्रेनेड बरामद किया है। BSF अधिकारियों के मुताबिक, BSF इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और CIA स्टाफ ने 27वीं बटालियन के जवानों की मदद से बटाला बाईपास से एक काले लिफाफे में ग्रेनेड बरामद किया है, जिसे कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
