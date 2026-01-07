पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को दिया Promotions! पूरी लिस्ट पढ़ें

Edited By Kamini,Updated: 07 Jan, 2026 11:46 AM
चंडीगढ़ (अंकुर): पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को तरक्की दी है। जानकारी के मुताबिक, लोक सम्पर्क विभाग (पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट) के 3 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। शिखा नेहरा को ज्वाइंट डायरेक्टर, इन्फॉर्मेशन और नरिंदर पाल सिंह जगदेव, शेरजंग सिंह हुंदल को डिप्टी डायरेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया है।
शिखा नेहरा और नरिंदर पाल सिंह अभी चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में एक के बाद एक डिप्टी डायरेक्टर और IPRO के पद पर तैनात हैं, जबकि शेरजंग अमृतसर में DPRO के पद पर सेवा निभा रहे हैं। इस बारे में फैसला डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में लिया गया।
