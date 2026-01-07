NCB की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर को किया नजरबंद

फिलहाल एजेंसियां उसके संपर्कों और पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं।

चंडीगढ़: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्कर संदीप चट्ठा को नजरबंद कर दिया है। जानकारी के अनुसार संदीप चट्ठा को चंडीगढ़ स्थित बुड़ैल जेल में नजरबंद किया गया है।

जानकारी के मुताबिक संदीप चट्ठा मूल रूप से अमृतसर का रहने वाला है। जांच एजेंसियों का कहना है कि वह हाजी यूसुफ का करीबी हैं। इसके कहा जा रहा है कि उसका गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से भी लिंक है। फिलहाल एजेंसियां उसके संपर्कों और पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं।

