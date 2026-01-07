लोकल शहर के बस स्टैंड पर एक युवक की वरना गाड़ी सवार अज्ञात युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी।

बुढलाडा (बंसल) : लोकल शहर के बस स्टैंड पर एक युवक की वरना गाड़ी सवार अज्ञात युवकों ने बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक, जशनदीप सिंह 19 साल का टैटू आर्टिस्ट था और एक महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। जशनदीप पास के गांव कलहारी का रहने वाला था और अपने दोस्त हरविंदर सिंह के साथ बस स्टैंड पर खड़ा था, तभी अचानक कुछ अज्ञात युवक वरना गाड़ी में आए और जशनदीप के सिर पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। घायल युवक को मौके पर मौजूद लोग सरकारी अस्पताल बुढलाडा लाए, लेकिन डॉक्टरों ने जशनदीप सिंह को मृत घोषित कर दिया।

मौके पर हरविंदर सिंह ने बताया कि हमलावर, जो हरियाणा के गांव बहमनवाला का रहने वाला बताया जा रहा है, ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला किया, जो किसी पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। वहीं, सी.ए. स्टाफ मानसा के इंचार्ज बलकौर सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मुर्दाघर भेज दिया गया है। गौरतलब है कि मृतक टैटू आर्टिस्ट था और एक महीने में उसकी शादी होने वाली थी।

