पंजाब सरकार ने 17 जनवरी को किया छुट्टी का ऐलान, मलेरकोटला में स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

Edited By Kalash,Updated: 07 Jan, 2026 04:43 PM

17 january government holiday

पंजाब सरकार द्वारा मलेरकोटला में 17 जनवरी दिन शनिवार को छुट्टी का ऐलान किया गया है।

मलेरकोटला (जहूर): पंजाब सरकार द्वारा मलेरकोटला में 17 जनवरी दिन शनिवार को छुट्टी का ऐलान किया गया है। डिप्टी कमिश्नर विराज एस.तिड़के ने सूचित किया कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 66 नामधारी सिंहों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 17 जनवरी को मलेरकोटला जिले में राज्य स्तरीय कूका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। 

इसलिए उन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत तिथि 17 जनवरी शनिवार को जिले के सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, निजी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों आदि में छुट्टी की घोषणा की है ताकि लोग इस समारोह में भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि ये आदेश उन शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों, स्कूलों, कॉलेजों आदि पर लागू नहीं होंगे जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं।

