मेहल कलां (हमीदी): विधानसभा हलका मेहल कलां के गांव छीनीवाल कलां के दो युवा हॉकी खिलाड़ी रायकोट इलाके में एक खेल मेले में हिस्सा लेने के बाद मोटरसाइकिल पर अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में जब वे लुधियाना-बरनाला मेन रोड पर गांव निहालूवाल के पास पहुंचे तो बजरी से लदे एक ट्रक-घोड़े ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस भयानक टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान छीनीवाल कलां निवासी गुरविंदर सिंह (22) पुत्र सोहन सिंह के रूप में हुई है, जो एक मजदूर परिवार से था और हॉकी का उभरता हुआ खिलाड़ी था। हादसे के दौरान ट्रक-घोड़ा उसके ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

उसका साथी हरप्रीत सिंह (19) पुत्र निर्मल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे तुरंत इलाज के लिए बरनाला के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक मजदूर परिवारों से थे और खेलों में उनकी खास दिलचस्पी थी। गुरविंदर सिंह की अचानक मौत से गांव छीनीवाल कलां और आस-पास के इलाके में दुख की लहर दौड़ गई है। गांववालों के मुताबिक, वह एक मेहनती और टैलेंटेड खिलाड़ी था, जो युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करता था और अपने परिवार का गुज़ारा कर रहा था।

इस मौके पर, सूचना मिलते ही थाना महल कलां के ASI गुरतेज सिंह मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल बरनाला भेज दिया और हादसे में शामिल ट्रक-घोड़े को भी कब्जे में ले लिया। उन्होंने कहा कि परिवार वालों के बयान दर्ज करने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, सड़क सुरक्षा फोर्स के इंचार्ज जगमोहन सिंह सुधार भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कई सामाजिक और राजनीतिक नेताओं ने इस घटना पर गहरा दुख जताया।

इस मौके पर सरपंच सुखदीप कौर छीनीवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष निरभै सिंह ढीढ़सा, BKU कादियां के जिला अध्यक्ष जगसीर सिंह सिरा, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी जगमेल सिंह छीनीवाल और गुरप्रीत सिंह छीनीवाल ने परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि युवा खिलाड़ी की मौत से गांव और समाज को कभी न भरने वाला नुकसान हुआ है। गांव में शोक का माहौल है और खेल और समाजसेवी संगठन भी परिवार के साथ दुख बांट रहे हैं।

