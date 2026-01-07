पंजाब में बड़ी राजनीतिक हलचल!  बनने जा रही है एक और नई पार्टी! चुनाव आयोग से मिलेंगे बड़े लीडर

Edited By Urmila,Updated: 07 Jan, 2026 01:50 PM

चंडीगढ़ : अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही पंजाब में राजनीति गरमाने लगी है। इन चुनावों से पहले शिरोमणि अकाली दल पुनर सुरजीत भी राजनीतिक पार्टी का दर्जा पाने के लिए एक्टिव हो गया है और एक डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलेगा।

जानकारी के मुताबिक, शिरोमणि अकाली दल पुनर सुरजीत का डेलीगेशन दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग से मिलेगा। इस डेलीगेशन में परमिंदर सिंह ढींडसा, प्रेम सिंह चंदूमाजरा और बाकी सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान नई पार्टी रजिस्टर करने की कवायद की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, इस पार्टी का नाम 'शिरोमणि अकाली दल पंजाब' रखने की मांग की जाएगी, और साथ ही चुनाव निशान 'उड़ता बाज' या 'तीर-कमान' भी मांगा जाएगा। हालांकि, पार्टी के नाम और चुनाव निशान के बारे में आखिरी फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है।

