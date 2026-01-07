पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए Pre-Board डेटशीट जारी

सत्र 2025-26 के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 5वीं 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्री-बोर्ड/टर्म परीक्षा-2 की डेटशीट जारी कर दी गई है।

लुधियाना (विक्की) : सत्र 2025-26 के दौरान पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 5वीं 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्री-बोर्ड/टर्म परीक्षा-2 की डेटशीट जारी कर दी गई है। यह जानकारी राज्य के सभी स्कूलों और शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों और जिला शिक्षा अधिकारियों से अपील की है कि वे छात्रों को समय पर सूचना दें और परीक्षा के लिए आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करें।

प्री-बोर्ड/टर्म परीक्षा-2 की डेटशीट छात्रों को उनके सत्र की तैयारी के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगी। SCERT ने कहा है कि परीक्षा के दौरान छात्रों की सुविधा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकें। वहीं बता दें कि 5वीं 8वीं, 10वीं और 12वीं की क्लासों की तैयार की गई डेटशीट नीचे लिखे अनुसार है-

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here