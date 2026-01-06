4 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
8 hours ago
11 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
4 days ago
5 days ago
6 days ago
Tuesday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab में आज : बंद रहा कपूरथला शहर! तो वहीं जानें अपने जिले का Weather, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 06 Jan, 2026 05:04 PM
पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों के बीच अहम खबर, 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन रहेगी जारी
1. Punjab: 8 जनवरी से स्कूल खुलेंगे या नहीं! क्या बोले शिक्षा मंत्री
पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ेंगी या नहीं इसे लेकर असमंजस बरकरार हैं। आज ...
2. पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों के बीच अहम खबर, 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन रहेगी जारी
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, पंजाब द्वारा सत्र 2026-27 के लिए स्कूल ...
3. पाकिस्तान में कानूनी उलझनों में फंसी पंजाबी महिला सरबजीत, भारत लौटने पर बना संशय
पंजाब से पाकिस्तान जाकर शादी करवाने वाली सरबजीत कौर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई ...
4. Punjab: बॉर्डर पर 100 करोड़ की हेरोइन सहित 4 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार
बॉर्डर रेंज ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की...
Punjab में आज : अकाली नेता गिरफ्तार तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab Top 10: पढ़ें आज शाम 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : पंजाब विधानसभा उठा मनरेगा मुद्दा तो वहीं 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को लेकर Update,...
5. बंद रहा कपूरथला शहर! बड़ी गिनती में तैनात हुई पुलिस फोर्स
जालंधर रोड पर स्थित जमीन को लेकर वाल्मीकि समुदाय और मंजू राणा के बीच चल रहे...
6. पंजाब में और गिरेगा पारा 3 दिन के लिए Cold Day का Alert, जानें अपने जिले का Weather
कड़ाके की ठंड के बीच पंजाब के कई जिलों में हल्की धूप खिली, जिससे लोगों ...
7. पंजाब में डेरे का मुख्य सेवादार दुष्कर्म मामले में आरोपी करार, मिली मिसाली सजा
पंजाब में धार्मिक डेरे से जुड़े मुख्य सेवादार को कड़ी सजा दी गई है। जानकारी के अनुसार...
8. आधार कार्ड को लेकर अपडेट, जरूर करें ये काम
डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर ने जिला वासियों से अपील की है कि वह अपने और अपने ...
9. Big News : ISI का 15 वर्षीय नाबालिग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार
एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। ताजा मामले में ...
10. गुरदासपुर–अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट के मालिक ने खुद को मारी गोली
गुरदासपुर–अमृतसर नेशनल हाईवे पर बबरी नाके के पास स्थित चाय चूरी रेस्टोरेंट ...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab में आज : CTET Candidates को राहत तो वहीं Ustad Pooran Shahkoti की आखिरी वीडियो वायरल, पढ़ें...
Punjab में आज : गहरी धुंध की चेतावनी तो वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान ने बांटे नियुक्ति पत्र तो वहीं 3 IAS अधिकारियों की प्रमोशन, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान का सख्त रुख तो वहीं पाक गई सरबजीत केस से जुड़ी अहम Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : कांग्रेस के सीनियर नेता को मारी गोली तो वहीं मशहूर गायिका को मिली धमकी, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : ऑपरेशन सिंदूर का नन्हा हीरो सम्मानित तो वहीं रेल किराया बढ़ा! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खास खबरें
USD $
06/01/2026 21:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज व्यापार में उम्मीद से अधिक धन लाभ होने के योग बन रहे है।
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों से मदद मिल सकती है। कारोबार कर रहे जातकों को कोई बड़ी डील मिल सकती है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ होने के योग है। कॉलेज के छात्रों को विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों पर काम का बोझ बढ़ सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। नौकरीपेशा लोग काम में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कार्यक्षेत्र में काम के दौरान किसी से भी बहस न करें। आज युवाओं को मेहनत का फल मिल सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण आ सकता...
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी से भी दोस्ती करने से पहले सारी जानकारी प्राप्त कर लेना सही रहेगा। व्यापार कर रहे जातकों को...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज किसी ख़ास से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रुके हुए सरकारी काम किसी वरिष्ठ की मदद से...
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज अपने क्रोध पर नियंत्रण बना कर रखें। पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। युवाओं को करियर के अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes