  • Punjab में आज : बंद रहा कपूरथला शहर! तो वहीं जानें अपने जिले का Weather, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 06 Jan, 2026 05:04 PM

breaking news punjab top 10 top 10

पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों के बीच अहम खबर, 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन रहेगी जारी

1. Punjab: 8 जनवरी से स्कूल खुलेंगे या नहीं! क्या बोले शिक्षा मंत्री
पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ेंगी या नहीं इसे लेकर असमंजस बरकरार हैं। आज ...

2. पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों के बीच अहम खबर, 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन रहेगी जारी
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, पंजाब द्वारा सत्र 2026-27 के लिए स्कूल ...

3. पाकिस्तान में कानूनी उलझनों में फंसी पंजाबी महिला सरबजीत, भारत लौटने पर बना संशय
पंजाब से पाकिस्तान जाकर शादी करवाने वाली सरबजीत कौर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई ...

4. Punjab: बॉर्डर पर 100 करोड़ की हेरोइन सहित 4 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार
बॉर्डर रेंज ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की...

5. बंद रहा कपूरथला शहर! बड़ी गिनती में तैनात हुई पुलिस फोर्स
जालंधर रोड पर स्थित जमीन को लेकर वाल्मीकि समुदाय और मंजू राणा के बीच चल रहे...

6. पंजाब में और गिरेगा पारा 3 दिन के लिए Cold Day का Alert, जानें अपने जिले का Weather
कड़ाके की ठंड के बीच पंजाब के कई जिलों में हल्की धूप खिली, जिससे लोगों ...

7. पंजाब में डेरे का मुख्य सेवादार दुष्कर्म मामले में आरोपी करार, मिली मिसाली सजा
पंजाब में धार्मिक डेरे से जुड़े मुख्य सेवादार को कड़ी सजा दी गई है। जानकारी के अनुसार...

8. आधार कार्ड को लेकर अपडेट, जरूर करें ये काम
डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर ने जिला वासियों से अपील की है कि वह अपने और अपने ...

9. Big News : ISI का 15 वर्षीय नाबालिग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार
एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। ताजा मामले में ...

10. गुरदासपुर–अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट के मालिक ने खुद को मारी गोली
गुरदासपुर–अमृतसर नेशनल हाईवे पर बबरी नाके के पास स्थित चाय चूरी रेस्टोरेंट ...

