Big News : ISI का 15 वर्षीय नाबालिग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार

पठानकोट (शारदा, आदित्य, कंवल) : एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। ताजा मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजैंसी आई.एस.आई. द्वारा भारत के एक नाबालिग को जासूसी के जाल में फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। सुरक्षा एजैंसियों की सतर्कता से इस साजिश का पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने 15 वर्षीय नाबालिग को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार किशोर के बारे में जानकारी देते हुए एस.एस.पी. दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि नाबालिग सीमावर्ती क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के अधीन सांबा का रहने वाला है, जिसके पिता की कुछ वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। उसके बाद वह अकेला रहने लगा और सोशल मीडिया के माध्यम से आई.एस.आई. के संपर्क में आया था। शुरूआती जांच में सामने आया कि उसे झूठे नामों व फर्जी प्रोफाइल के जरिए धीरे-धीरे भरोसे में लिया गया।

इसके बाद उससे संवेदनशील जानकारियां जुटाने की कोशिश की गई। सुरक्षा एजैंसियों का कहना है कि आई.एस.आई. अब कम उम्र के बच्चों और किशोरों को आसान निशाना बना रही है, ताकि उन्हें पैसों और लालच के जरिए अपने मंसूबों में शामिल किया जा सके। एस.एस.पी. ने बताया कि नाबालिग होने के कारण उससे बेहद संवेदनशील तरीके से पूछताछ की जा रही है।

पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि किशोर को यह अंदाजा भी नहीं था कि वह किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बन रहा है। उसे छोटे-छोटे कामों के बदले प्रलोभन दिए गए थे और धीरे-धीरे उसे गलत दिशा में धकेल दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा एजैंसियां और सतर्क हो गई हैं। सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है।

अभिभावकों से अपील की जा रही है कि अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में दुश्मन देश सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे नैटवर्क की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश के पीछे और कौन लोग शामिल हैं।

प्रशासन ने साफ किया है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक नीयत और भारत की सतर्क सुरक्षा व्यवस्था को उजागर करता है।

नाबालिग पठानकोट जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से काबू किया गया और इसने पठानकोट जिले से लेकर फिरोजपुर जिले तक संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया है। एस.एस.पी. ने कहा कि आरोपी के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

