  • पंजाब में और गिरेगा पारा 3 दिन के लिए Cold Day का Alert, जानें अपने जिले का Weather

Edited By Urmila,Updated: 06 Jan, 2026 01:20 PM

cold day alert for 3 days

कड़ाके की ठंड के बीच पंजाब के कई जिलों में हल्की धूप खिली, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई है।

जालंधर : कड़ाके की ठंड के बीच पंजाब के कई जिलों में हल्की धूप खिली, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर महसूस हुई है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में राज्य में पारा और गिरेगा और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। तीन दिन तक घने कोहरे, कोल्ड वेव और कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये हालात 9 जनवरी तक बने रहने की संभावना है। इससे रात के साथ दिन का तापमान भी तेजी से कम हो रहा है।

आज 18 जिलों में घने कोहरे की संभावना है, और छह जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, फरीदकोट, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मालेरकोटला में कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा में कोल्ड वेव की स्थिति रहने की उम्मीद है। हालांकि, बारिश का कोई अनुमान नहीं है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। पहाड़ों पर चलने वाली हवाएं पंजाब के मौसम पर असर डाल रही हैं। 8 और 9 जनवरी को पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, मोहाली और मलेरकोटला में कुछ जगहों पर बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों में दिन का ज्यादा से ज्यादा तापमान 3.1 डिग्री बढ़ा है, जिससे यह नॉर्मल के करीब पहुंच गया है। कम से कम तापमान 1.5 डिग्री कम हुआ है। बठिंडा और फरीदकोट 4.5 डिग्री टेम्परेचर के साथ सबसे ठंडे रहे। जबकि अमृतसर में कोल्ड डे रिकॉर्ड किया गया। अगले दो दिनों में टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की और कमी आ सकती है।

