पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों के बीच अहम खबर, 20 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन रहेगी जारी

Edited By Kalash,Updated: 06 Jan, 2026 02:52 PM

मानसा (जस्सल): स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, पंजाब द्वारा सत्र 2026-27 के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मार्च 2026 में आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 जनवरी से 20 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगी। जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अफसर सेकेंडरी एजुकेशन नीलम रानी ने बताया कि मानसा जिले में तीन स्कूल ऑफ एमिनेंस मानसा, बोहा और सरदूलगढ़ में हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी, अर्ध-सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अभी क्लास 8वीं और 10वीं में पढ़ रहे विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। इसमें सफल उम्मीदवारों को सेशन 2026-27 में क्लास 9वीं और 11वीं में दाखिला मिलेगा।

डिप्टी जिला शिक्षा अफसर सेकेंडरी एजुकेशन डॉ. परमजीत सिंह भोगल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की जाएगी। एप्लीकेशन भरते समय अभी की क्लास की डिटेल्स देना जरूरी होगा। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से जुड़े स्टूडेंट्स रोल नंबर और स्टूडेंट ID ऑनलाइन डालेंगे, जिससे उनका डेटा अपने आप भर जाएगा। दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स को अपनी जानकारी खुद भरनी होगी। जरूरी डिटेल्स कन्फर्म करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड की जा सकेगी। बिना OTV नंबर के एप्लीकेशन अधूरा माना जाएगा।

