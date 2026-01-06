Main Menu

बंद रहा कपूरथला शहर! बड़ी गिनती में तैनात हुई पुलिस फोर्स

जालंधर रोड पर स्थित जमीन को लेकर वाल्मीकि समुदाय और मंजू राणा के बीच चल रहे विवाद के चलते आज कपूरथला शहर बंद रहा।

कपूरथला: जालंधर रोड पर स्थित जमीन को लेकर वाल्मीकि समुदाय और मंजू राणा के बीच चल रहे विवाद के चलते आज कपूरथला शहर बंद रहा। वाल्मीकि समुदाय ने मंजू राणा के खिलाफ़ ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान वाल्मीकि समुदाय के नेताओं ने आरोप लगाया कि मंजू राणा ज़बरदस्ती विवाद पैदा कर रहा है और समुदाय के खिलाफ़ अपशब्द कहे गए हैं।

समुदाय के नेताओं का कहना है कि मंदिर बनाने के लिए उन्हें करीब 119 कनाल ज़मीन दान में दी गई थी, लेकिन उक्त नेता अब उस ज़मीन पर अपना हक़ जता रहे हैं। समुदाय की मांग है कि मंजू राणा के खिलाफ़ तुरंत केस दर्ज किया जाए। इसके चलते आज कपूरथला के ज़्यादातर बाज़ार बंद रहे, जबकि सुरक्षा कारणों से पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। वाल्मीकि समुदाय ने DC चौक पर विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही, समुदाय ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं, तो संघर्ष तेज़ किया जाएगा।

