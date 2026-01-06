Main Menu

Punjab: 8 जनवरी से स्कूल खुलेंगे या नहीं! क्या बोले शिक्षा मंत्री

Edited By Kamini,Updated: 06 Jan, 2026 02:22 PM

confusion over winter holidays in schools

पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ेंगी या नहीं इसे लेकर असमंजस बरकरार हैं।

लुधियाना (विक्की): पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ेंगी या नहीं इसे लेकर असमंजस बरकरार हैं। आज लुधियाना पहुंचे शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस से जब 8 जनवरी से स्कूल खुलने या न खुलने बारे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि छुट्टियां बढ़ेंगी या नहीं। इस बारे कोई भी फैसला कल लिया जाएगा।

वहीं आपको बता दें कि, उत्तर भारत समेत पंजाब और चंडीगढ़ में शीतल लहर और घना कोहरा जारी है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, अगले चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 11 जनवरी तक पंजाब में मौसम पूरी तरह ड्राई रहेगा, लेकिन घने कोहरे का कहर लगातार जारी रहेगा।

