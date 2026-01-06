Punjab: बॉर्डर पर 100 करोड़ की हेरोइन सहित 4 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़े तार

बॉर्डर रेंज ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बॉर्डर एरिया में हेरोइन बरामद की है।

अमृतसर (नीरज): बॉर्डर रेंज ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बॉर्डर एरिया में हेरोइन बरामद की है। इस दौरान अमृतसर में 20 किलो हेरोइन सहत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक मुख्य सरगना भी शामिल है।

बीओपी गोगा के इलाके में सीमावर्ती गांव भिंडी औलख के खेतों में 100 करोड़ की हेरोइन सहित 4 तस्करो को गिरफ्तार किया है। जिनकी पहचान साहिबजीत सिंह उर्फ ​​साहिब और राजविंदर सिंह उर्फ ​​गोलू दोनों अमृतसर के ओल्ड नारिंगढ़ के रहने वाले, आशु शर्मा उर्फ ​​आशु निवासी अमृतसर छेहरटा, और एक 17 साल का नाबालिग निवासी अमृतसर के रूप में हुई है। हेरोइन की खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनकी मारुति ब्रेजा कार और 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त किए हैं।

जानकारी के अनुसार पुख्ता सूचना के आधार पर इस कार्रवाई की पहली शुरुआत में ज्वाइंट टीमों की तरफ से एक स्थान पर नाका लगाया गया जहां तस्करों को पकड़ा गया। फिर उनकी शिनाख्त पर उसे लोकेशन पर जाकर हेरोइन की खेप ट्रेस की गई जहां पर ड्रोन की तरफ से फेंकी गई थी। सभी तस्कर छेहरटा इलाके के रहने वाले हैं और पाकिस्तानी तस्करों के साथ मिलकर ड्रोन के जरिए खेप मंगवा रहे थे। फिलहाल तस्करों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की तलाश की जा रही है।

पंजाब पुलिस डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से जुड़े थे और पूरे इलाके में ड्रग्स की खेप की डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन का कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमा पार हैंडलर्स की पहचान करने, सप्लाई रूट का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है। ऑपरेशन की जानकारी देते हुए एसपी ANTF बॉर्डर रेंज गुरप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपियों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि वे ड्रोन के जरिए तस्करी की गई हेरोइन की खेप लेने के लिए बॉर्डर इलाके में गए थे। इनपुट पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, ANTF और BSF की एक संयुक्त टीम ने एक रणनीतिक स्थान पर नाका लगाया और अपराध में इस्तेमाल की गई ब्रेज़ा कार के साथ सभी 4र आरोपियों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया ।

एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर, पुलिस स्टेशन भिंडी सैदां, जिला अमृतसर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बीओपी गोगा में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान, भिंडी औलख गांव के पास खेतों से पांच पैकेट में पैक 19.980 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। इस संबंध में, पुलिस स्टेशन ANTF, SAS नगर में NDPS एक्ट की धारा 21, 25 और 29 के तहत केस FIR नंबर 06, तारीख 06.01.2026 दर्ज किया गया है।

